مُدرب مُنافس الخضر في الكان يتلقى تهديدات بالقتل لهذا السبب !

كشف “جون كيستر” مُدرب منتخب سيراليون أنه تلقى تهديدات بالقتل قبل إعلان القائمة الرسمية التي تضم 28 لاعبًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

كيستر مُدرب مُنافس الخضر في الجولة الأولى من الكان قال في تصريحات لشبكة بي بي سي:”تلقيت تهديدين بالقتل لإدراج بعض اللاعبين، أنه من المحزن أن تصل الأمور إلى هذا الحد”.

كما أضاف:”البعض يشعر بأن لاعبًا أو اثنين يجب أن يكونوا مع الفريق وإذا لم ينضموا سيقتلوني، لا أعتقد أن الأمور يجب أن تصل إلى هذه النقطة”.

ويلعب منتخب سيراليون ضمن المجموعة الخامسة مع أبطال إفريقيا وكوت ديفوار وغينيا الإستوائية.