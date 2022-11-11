مُدرب مُنتخب مالي في مأزق قبل ودية الخضر !

يتواجد مُدرب المُنتخب المالي، إريك شيل، في مأزق حقيقي قبل مواجهة المُنتخب الوطني الودية.

حيث قال، شيل، في تصريحات صحفية:”بعض العناصر لم تتحصل على موافقة أنديتها للمُشاركة في المواجهة باعتبارها تندرج ضمن تربص خارج تواريخ الفيفا”.

كما أضاف:”بعض العناصر قررت الغياب بمحض ارادتها بسبب مشاكل عائلية في حين تُريد عناصر آخرى تسيير مرحلة التعافي من الاصابة”.

قبل أن يختم:”في ظل هاته الوضعية قررت استدعاء اللاعبين الذي يدخلون بسرعة في طريقة وفلسفة اللعب”.

ويُذكر أن الخضر سيواجهون مُنتخب مالي وديا يوم 16 نوفمبر بملعب ميلود هدفي بوهران.