مُدرب “نوتينغهام فوريست” يُطالب “سوداني” بالصبر

وضع “آيتور كارانكا”، مُدرب “نوتينغهام فوريست”، النقاط على الحروف بخصوص وضعية الجزائري، هلال سوداني، والذي غاب عن أول مُباريات الموسم.

وصرّح التقني الإسباني قائلا :”لدي مجموعة كبيرة من اللاعبين، والبعض مُجبرون على البقاء في الإحتياط والآخرون في المُدرجات، هذا طبيعي”.

وأردف :”على الجميع أن يفهموا بأن دورهم سيأتي لامحالة، خاصة وأن الدوري طويلا جدا، وسيكون بمثابة “ماراطون” حقيقي بالنسبة لنا”.

وسيكون إبن الشلف مُطالبا ببذل مجهودات مُضاعفة لفرض نفسه مع “الريدز”، وهو التحدي الذي يبقى هداف الخضر قادرا على رفعه.