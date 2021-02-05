مُدرب نيس يزيد حدة القلق على عطال

زاد أدريان أورسيا، مدرب نادي نيس، من حدة القلق على الوضعية الصحية للدولي الجزائري، يوسف عطال، خلال آخر ندواته الصحفية.

وأكد التقني الروماني، بأنه وطاقمه إتبعوا جميع تعليمات الممنوحة لهم من الأطباء بخصوص الظهير الأيمن، دون جدوى.

وقال :”بخصوص عطال، لا أمتلك أي إجابة بشأنه، وبشأن الإصابات المُتكررة التي يتعرض لها”.

وواصل :”لقد خضع لبرنامج دقيق، وإلتزم بكل ما أمر به، ولكنه وللأسف تعرض لإصابة جديدة”.

وسيبقى صاحب الإنطلاقات السريعة، خارج الخدمة لمدة ثلاثة أسابيع قادمة، بعد مُشكله الصحي الأخير.

وكان إبن واضية، قد شعر بآلام على مُستوى الفخذ، بعد تسجيله هدف إنتصار فريقه أمام لانس، ليدخل فترة نقاهة جديدة.