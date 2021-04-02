مُدرب نيس يُحدد موعد عودة بوداوي !

حدد مُدرب فريق نيس الفرنسي، “أدريان أورسيا” موعد عودة النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي للميادين بعد تعافيه من الإصابة.

أورسيا قال اليوم الجمعة في تصريحات صُحفية:”نعم، بوداوي يُتابع التوقعات الطبية.. لقد استأنف الجري، ونأمل أن نراه قريبًا في سباقات مع تغيير الاتجاه، وبكثافة أكبر”.

وأضاف:”لدينا آمال كبيرة في رؤيته مرة أخرى قبل نهاية الموسم. لا نريد التسرع لأنه ذو قيمة كبيرة مثل كل اللاعبين الآخرين. أعتقد أنه سيتعين علينا الانتظار من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى”.

يُذكر أن خريج مدرسة أتلتيك بارادو تعرض لاصابة في الغضروف المفصلي منذ شهر تقريبا قبل أن يعود للتدريبات على انفراد هذا الأسبوع.