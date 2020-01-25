مُدرب نيوكاسل :”ما شاهدته من بن طالب مُذهل”

الرياضة
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مُدرب نيوكاسل :”ما شاهدته من بن طالب مُذهل”
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد ستيف بروس، مُدرب نادي نيوكاسل، بالوافد الجديد على تشكيلته، الدولي الجزائري نبيل بن طالب والجاهزية التي أظهرها في التمارين.

وصرّح التقني البريطاني :”حصتان كانتا كافيتين، لكي أقتنع بأننا قمنا بصفة ناجحة على جميع الأصعدة، نبيل سيدخل المُنافسة بصفة مُباشرة”.

وأضاف :”عندما تُشاهده في التدريبات، لا يمكن أن تصدق بأنه بقي دون لعب خلال الأشهر الماضية، وأنا سعيد بفورمته الحالية”.

يُشار بأن متوسط الميدان، إلتحق بصفوف “الماكبايز”، على شكل إعارة لمدة 6 أشهر مع أفضلية الشراء، قادما من شالك 04 الألماني.


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