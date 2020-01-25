مُدرب نيوكاسل :”ما شاهدته من بن طالب مُذهل”

أشاد ستيف بروس، مُدرب نادي نيوكاسل، بالوافد الجديد على تشكيلته، الدولي الجزائري نبيل بن طالب والجاهزية التي أظهرها في التمارين.

وصرّح التقني البريطاني :”حصتان كانتا كافيتين، لكي أقتنع بأننا قمنا بصفة ناجحة على جميع الأصعدة، نبيل سيدخل المُنافسة بصفة مُباشرة”.

وأضاف :”عندما تُشاهده في التدريبات، لا يمكن أن تصدق بأنه بقي دون لعب خلال الأشهر الماضية، وأنا سعيد بفورمته الحالية”.

يُشار بأن متوسط الميدان، إلتحق بصفوف “الماكبايز”، على شكل إعارة لمدة 6 أشهر مع أفضلية الشراء، قادما من شالك 04 الألماني.