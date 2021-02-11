مُدرب وقائد الزمالك يُحذران مولودية الجزائر

الرياضة
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مُدرب وقائد الزمالك يُحذران مولودية الجزائر مولودية الجزائر
بقلم حواز عبد النور

بعث مُدرب فريق الزمالك المصري “جيمي باتشيكو” برسالة تحذيرية لضيفه مولودية الجزائر قبل قمة سهرة الجمعة.

البرتغالي باتشيكو قال في الندوة الصحفية أمسية اليوم الخميس:”هدفنا الفوز باللقب القاري هذا الموسم.. نعرف جيدا فريق مولودية الجزائر، ودرسنا أوراقه ونقاط قوته، وسنبدأ المباراة بحذر.. نحترم المنافس، لأنه يملك لاعبين كبار”.

قائد الزمالك “حازم إمام” سار على نفس النهج قائلا:”لا وقت لدينا للحزن على ضياع النسخة الماضية وأمامنا فرصة لمصالحة الجماهير”.

وأضاف:”لدينا طموح كبير لتحقيق الانتصارات، نملك طموحا بالفعل كإدارة ولاعبين وجهاز فني، والبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني كان له دور كبير معنا لتجاوز ما حدث بضياع اللقب القاري”.


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