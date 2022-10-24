مُدرب ويستهام يرضخ للأمر الواقع ويُشرك بن رحمة أساسيا أمام بورنموث

كشف الحساب الرسمي لفريق ويستهام يونايتد الانجليزي منذ قليل عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه بورنموث.

وذلك بداية من الساعة الـ20:00 بملعب لندن الأولمبي لحساب الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتعرف هاته المواجهة عودة النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، للتشكيلة الأساسية بعد مُشاركته بديلا في المباراتين السابقتين.

ويبدو أن مُدرب ويستهام، دافيد مويس، رضخ للأمر الواقع في ظل تألق بن رحمة عندما شارك بديلا أمام ليفربول يوم الأربعاء.