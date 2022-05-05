مُدرب ويستهام يُهمش بن رحمة أمام فرانكفورت

أعلن الحساب الرسمي لفريق ويستهام يونايتد الانجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه أنتراخت فرانكفورت الألماني.

وذلك سهرة اليوم الخميس بداية من الساعة ال20:00 لحساب عودة الدور نصف النهائي من منافسة كأس الدوري الأوروبي.

حيث لم تضم التشكيلة الأساسية اسم النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، رغم التوقعات بتواجده أساسيا.

كما كان لقاء الذهاب بالعاصمة الانجليزية لندن قد انتهى بخسارة ويستهام يونايتد بهدفين لهدف وحيد.