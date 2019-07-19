مُدرجات “ملعب القاهرة” تكشف حقيقة المصريين!

الرياضة
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مُدرجات “ملعب القاهرة” تكشف حقيقة المصريين!
بقلم إسماعيل عشاش

كشفت مدرجات ملعب “ستاد القاهرة الدولي” موقف المصريين من المنتخب الوطني، وهذا دقائق فقط قبل إنطلاق المُباراة النهائية لـ”الكان 2019″.

وتواجد “الأشقاء” وبكل قوة لمُساندة السنغال في آخر مُباراة من كأس الأمم الإفريقية، وهو ما ظهر جليا عند دخولهم للإحماء.

وتحصل “أسود التيرانغا” على تشجيعات كبيرة من “الفراعنة”، وهو ما يؤكد بأنهم لا يحملون الخضر في قلوبهم “رياضيا على الأقل”.

ويأمل المصريون ألا يتمكن مُحاربو الصحراء من الحصول على النجمة الثانية على أرض الكنانة، في ردة فعل يعتبرها الكثيرون طبيعية.


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