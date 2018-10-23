مُدرجات “8 ماي” تُفتح للأنصار و”90 أهلاويا” حاضرا

فتحت على الساعة الثالثة من عصر اليوم، مُدرجات ملعب “8 ماي45” أمام الأنصار لمُتابعة المُواجهة المُرتقبة بين “وفاق سطيف” و”الأهلي”.

ويُترقب أن تمتلىء المُدرجات بصفة سريعة، نظرا للإقبال الكبير من مُشجعي “نسور الهضاب” على إقتناء التذاكر منذ فتح الشبابيك أمامهم.

ويُشار أيضا بأن المُدرجات المُغطاة، ستعرف تواجد مُحبي الفريق الزائر، بعد وصول “90 مُشجعا أهلاويا” لمُساندة أشبال المُدرب “باتريس كارتيرون”.

وتنطلق على الساعة الثامنة مساءا القمة المُنتظرة بين “الوفاق” و”الأهلي” والتي تحتاج فيها “الكحلة” لتحقيق “ريمونتادا” للتأهل.