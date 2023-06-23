مُدن جزائرية تتصدر قائمة أكثر المناطق حرا في العالم

دخلت مدن جزائرية، ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما نشره موقع “Eldoradowheather” الدولي المتخصص في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، احتلت مدن جزائرية مراكز متقدمة في قائدة المدن الأكثر حرا في العالم.

ونشر الموقع قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، سجلت أكبر درجات الحرارة في آخر 24 ساعة، جاءت مدينة باكستانية في مقدمتها بـ48.4 درجات مئوية.

وجاءت مدنية إن صالح في المرتبة الثامنة عالميا بدرجة حرارة بلغت 47.2 درجة مئوية.