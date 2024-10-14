مُدن جزائرية تتصدر قائمة الأكثر حرا في العالم

جاءت 9 مدن جزائرية، ضمن قائمة المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب موقع “Eldoradowheather”، المختص في درجات الحرارة.

وأفاد الموقع، أن مدينة برج باجي مختار جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة بلغت 41.4 درجة مئوية.

تلتها 3 مدن جزائرية أخرى وهي إيليزي، ومنطقة بيدون وإن صالح بدرجة حرارة تتراوح بين 41.2 و41.3.

كما ضمت القائمة مدن إن قزام وأدرار وإن أمناس ومنطقة انس بركة بحرارة تعدت 40 درجة مئوية.