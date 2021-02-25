مُدير الكرة في نيس يروي قصة ضم بوداوي

تحدث “جوليان فورنيي” مُدير الكرة بفريق نيس الفرنسي عن قصة ضم النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي صيف 2019 من أتلتيك بارادو.

مُدير الكرة قال لصحيفة “ليكيب” الفرنسية التي نشرت اليوم الخميس بورتري مُطول عن مُحارب الصحراء:”لم أكن قد عدت إلى النادي بعد”.

“في إحدى الأمسيات شاهدت مُباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2019 وعندها قُلت في نفسي ما هذا اللاعب ؟”.

“سألت بعدها وكيل أعمال يوسف عطال إذا كان يعرفه.. أول لقاء لي مع “باتريك فييرا” في منزله قلت له هناك طفل يلعب في المنتخب الجزائري”.

وختم:”فييرا قال هل هو بن ناصر؟ أنا أُحبه فقلت له لا ليس هو بل إسمه بوداوي”.