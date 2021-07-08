مُرشحان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

إنطلقت منذ قليل، جلسة للمجلس الشعبي الوطني،لانتخاب رئيس المجلس، حيث تم ترشيح كل من أحمد صادوق من حركة مجتمع السلم، وإبراهيم بوغالي “قائمة حرة” لرئاسة المجلس.

وانطلقت اليوم الخميس، أولى الجلسات العلنية، للمجلس الشعبي الوطني، والتي خصصت لمناداة المترشحين الفائزين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، حسب الاعلان المسلم من المجلس الدستوري. وتشكيل لجنة إثبات العضوية ثم المصادقة على تقريرها ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.