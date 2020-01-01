مُزدوج جنسية جديد يُغازل بلماضي والخضر

آبدى بطريقة غير مباشرة صانع الألعاب “الفرانكو-جزائري” صاحب ال20 ربيعا “حكيم المقدم” جاهزيته للإلتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري في السنوات القادمة.

لاعب فريق “رين” الفرنسي المعار الى نادي “لافال” آجرى حوار حصري مع موقع “فووت ميركاتو” كشف فيه عن رغبته في ارتداء قميص الخضر من عدمها.

وقال “المقدم”:”المنتخب؟ إنه شيئ خاص.. نتعلم الكثير في المنتخب وهو أمر هام جدا، إنه لشرف وسرور دائمًا أن يتم استدعاؤك للمنتخب الفرنسي”.

وختم اللاعب الذي تدرج في أصناف المنتخب الفرنسي:”أنا جزائري-فرنسي لكن لم يكن لي أي إتصال مع الإتحادية الجزائرية من قبل”.