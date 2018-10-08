مُزور العملة الوطنية في قبضة مصالح الأمن بسطيف

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سطيف من توقيف شخص كان يتداول أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة وسط مدينة العلمة.

أسفرت العملية على حجز ، مبلغ فاق الـ 17 مليون سنتيم مزورة من فئة ألفي دينار جزائري 2000دج.

تعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات لعناصر فرقة البحث والتدخل، تفيد أن أحد الأشخاص يستعمل مركبة سياحية يحاول وضع للتداول أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية.

وهذا من خلال، اقتناء بعض الأغراض والمنتجات على مستوى المحلات التجارية، المتواجدة “بسوق دبي “وسط مدينة العلمة.

و حسب مصادر أمنية ،فإن تكثيف الأبحاث الميدانية مكنت من تحديد مكان تواجد السيارة، وتوقيف المشتبه فيه الذي كان بحوزته مبلغا من العملة الوطنية المزورة.

تم تحويله الى مقر المصلحة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية.

ليتم تمديد الإختصاص، وبعد إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة والكائن بإحدى الدوائر المجاورة تم العثور على مبلغ مالي إضافي من الأوراق النقدية المزورة.

ليصل المبلغ الإجمالي المسترجع الـ 17 مليون سنتيم من فئة ألفي دينار جزائري 2000 دج.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، من طرف عناصر الضبطية القضائية أعدت ملفا جزائيا ضد المتورط بتهمة حيازة أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة.

وطرحها للتداول في الإقليم الوطني ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محمة العلمة، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه رهن الحبس.