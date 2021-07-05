مُساعد الكوكي :”تعرضنا لصفعة مُفيدة في المدية”

تحسر كريم دلهوم، مُساعد نبيل الكوكي في وفاق سطيف، للهزيمة الثقيلة التي تعرض لها زملاء عمورة بثلاثية كاملة مُقابل واحد أمام أولمبي المدية، عشية يوم أمس الأحد.

وأكد التقني التونسي، بأن عناصر تشكيلته كانو مُخيبين للآمال وصرّح قائلا للقناة الرسمية للفريق :”لقد كنا غائبين تماما، وكنا في دور المتفرج وهو ما سمح للمنافس بالتسجيل مُبكرا، لقد تعرضنا لصفعة ستكون مفيدة لنا مُستقبلا”.

وأضاف :”سنعمل على التدارك بداية من اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد، وسيكون لنا رد فعل قوي، وأؤكد بأننا تأثرنا بعض الشيء بلعب مُباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما جعلنا نقوم في كل مرة بتدوير التشكيلة، ولكن ذلك إنقلب علينا سلبا”.

وسيكون النسر الأسود على موعد مع إستقبال أبناء لعقيبة، سهرة الخميس القادم، في مُباراة الموسم بالنسبة للسطايفية والذين سيُضيعون صدارة الترتيب العام إن هم سقطوا في عقر الديار.