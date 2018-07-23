مُساعد “رونار” :”عقدنا مع المغرب مُستمر لـ2022″

أكد “باتريس بوميل” الذراع الأيمن لـ”هيرفي رونار”، بأن هذا الأخير مُرتاح لأبعد الحدود مع المغرب، ولا يوجد سبب يدفعه لتغيير الأجواء.

وصرّح التقني الفرنسي قائلا لجريدة “المغرب اليوم” :”رونار لديه عقد مع الجامعة الملكية يستمر لغاية 2022، ونفس الأمر ينطبق علينا”.

ليُضيف في نفس السياق :”لايوجد أي شيء يدفعنا لعدم إحترام هذا العقد”.

وجاءت خرجة مُساعد “رونار”، لتؤكد بأن هذا الأخير مُستمر وبنسبة كبيرة مع “أسود الأطلس”.

يُذكر بأن المُتوج بـ”الكان” لمرتين، رفض المُقترح الذي وصله من الجزائر، مؤكدا بأنه لن يُدرب أي مُنتخب إفريقي بعد المغرب.