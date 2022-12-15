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الرياضة

مُساعد مُدرب بريست يُطالب سليماني بهذا الأمر !

بقلم حواز عبد النور
مُساعد مُدرب بريست يُطالب سليماني بهذا الأمر !
صورة مركبة
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وجه المُدرب المُساعد لفريق ستاد بريست 29 الفرنسي، جوليان لاشور، نصيحة للنجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني.

حيث قال، لاشور، في تصريحات لليومية الجهوية “لو تيليغرام”:”لقد استفاد سليماني مثل الآخرين من أيام راحة”.

كما أضاف:”إنه شخص يحتاج إلى إعادة الآلة إلى الطريق الصحيح، ونحن نُساعده في العثور على أفضل الأحاسيس”.

قبل أن يختم:”على المستوى البدني، يجب أن يستعيد مستواه حتى تُتاح له الفرصة للعب الكرة التي يريد تقديمها، وأن يكون أكثر فعالية في المباريات”.

رابط دائم : https://nhar.tv/3P5jS
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