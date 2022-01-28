مُساعد مُدرب تونس:”المستوى مُتقارب في الكان والدليل خروج الجزائر من الدور الأول”

أكد المدرب المساعد في منتخب تونس “جلال القادري” أن مستوى المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون متقارب.

وقال خليفة منذر الكبير المصاب بفيروس كورونا خلال الندوة الصحفية اليوم الجمعة.

“لا يوجد أفضلية لأي منتخب بعد مغادرة أكبر المنتخبات من الأدوار الأولى مثل الجزائر ونيجيريا وساحل العاج وغانا”.

كما أضاف:”هذا دليل على تقارب مستوى كل المنتخبات، سنقدم كل شيء للفوز أمام منتخب صعب مثل بوركينا فاسو ونحاول الفوز باللقب”.

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تم اليوم الخميس، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية. بإتجاه مطار قرطاج تونس، مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 منحتها الجزائر إلى تونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين. وتزيد في ترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين.

كما يأتي هذا في إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي. وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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