مُستقبل “أوناس” يُقسِّمُ إدارة “نابولي”

لايزال مُستقبل الدولي الجزائري، آدم أوناس مع “نابولي” غير واضح المعالم، ووُجهات النظر مُتباينة بين الرغبة في بيعه والإحتفاظ به.

وكشفت جريدة “كورييري ديلو سبورت” بأن مُسري “البيرتينوبي” ينتظرون الحصول على تقرير مُفصل بشأن اليساري للفصل في مصيره بشكل نهائي.

وتنقسم إدارة الرئيس “ديلاورانتيس” بين المُطالبين بمنح فُرصة للاعب الصاعد وبين التي تُساند فكرة التخلي عنه لأنه لم يفرض نفسه.

ويأتي هذا المد والجزر في وقت يبقى فيه نجم “بوردو” السابق مُلازما لمقاعد البدلاء لفشل في الحصول على ثقة “ساري”.