مُستقبل بلماضي.. رئيس الفاف الجديد يضع النقاط على الحروف !

وضع رئيس الفاف الجديد، جهيد عبد الوهاب زفيزف، النقاط على الحروف بخصوص مُستقبل، الناخب الوطني، جمال بلماضي.

حيث قال، زفيزف، اليوم الجمعة في تصريحات للإذاعة الوطنية:”تحدثت مع بلماضي مرارا وتكرارا”.

قبل أن يُضيف:”بلماضي يعتبر نفسه في بلده وبيته، ومادام المشروع المتواجد من أجله يسير في الطريق الصحيح، فلا يوجد نقاش حول بقائه”.

كما ختم:”بلماضي لم يطلب يوما مزايا مالية للبقاء مع المنتخب الوطني، لذلك تمديد عقده ليس مُشكلا”.