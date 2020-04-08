مُستقبل بن طالب يُوضع بين قوسين في إنجلترا

لا يزال مُستقبل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، غير واضح، داخل نيوكاسل، خاصة بعد توقف المُنافسة بشكل إضطراري بسبب كورونا.

وأشارت تقارير بريطانية بأن إدارة “الماك بايز”، لن تتسرع في شراء عقد متوسط الميدان، نظرا لمستواه المتوسط منذ إلتحاقه بالفريق.

ويُفضل المدرب، ستيف بروس منح فُرصة جديدة لليساري، في حالة إستئناف مُباريات البريميرليغ في الفترة القادمة.

وتبدو نسبة رحيل خريج مدرسة توتنهام، عن قلعة سانت جايمس بارك، أكبر من إستمراره فيه.

ولسوء حظ الجزائري، فإن توقف المُنافسات بسبب فيروس كورونا، زاد من تعقيد وضعيته وهو الذي كان بصدد العودة بقوة.

يُشار بأن صاحب الـ25 عاما لا يزال مُرتبطا بعقد مع شالك 04 الألماني، والذي يسعى للتخلص منه في أقرب الآجال.