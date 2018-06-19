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مُستقبل سوداني يُثير التساؤلات

الرياضة
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مُستقبل سوداني يُثير التساؤلات
بقلم إسماعيل عشاش

غاب الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني عن إستئناف ناديه “دينامو زغرب”، لتحضيراته إستعدادا للموسم القادم، مؤكدا إقتراب رحيله، هذا الميركاتو.

وتُثير وضعية إبن الشلف التساؤلات في كراوتيا، حيث أن إنتقاله للأهلي السعودي لم يتجسد لحد الساعة، رغم المُفاوضات المُتقدمة معهم.

ويبقى إسم هداف المنتخب الوطني مُرتبطا بالكثير من الشائعات، خاصة وأن “نوتينغهام فوريست” الإنجليزي لايزال مُهتما بالحصول على خدماته صيفا.

يُذكر بأن صاحب القدم اليُسرى مُرتبط مع “الدينامو”، الى غاية 2020، ولكنه يبقى راغبا في تغيير الأجواء في أقرب الآجال.

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