مُستقبل غامض لـ”بن سبعيني” مع “رين”

كشفت جريدة “ليكيب”، بأن مُستقبل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني غامض مع ناديه “رين”، أياما قبل إفتتاح الميركاتو الشتوي رسميا.

وأشارت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، بأن المُدافع كان على بُعد خُطوات من العملاق الروسي، “زينيت سان بيترسبورغ”، الصائفة الماضية.

وأوضح ذات المصدر، بأن الأمور تغيرت نسبيا في الأشهر الأخيرة، بعدما تحول إبن قسنطينة لعنصر أساسي لا يُمكن الإستغناء عنه.

وعاد الحديث عن إمكانية تغيير “رامي” للأجواء، مع دخول مُسيري فريقه في مُفاوضات مع ظهير أيسر جديد.

يُذكر بأن خريج مدرسة “بارادو”، كان مُقترحا على “إنتر ميلان” وأندية إسبانية وألمانية.