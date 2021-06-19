مُستقبل غزال مع بشيكتاش في خطر

أصبح إستمرار الدولي الجزائري، رشيد غزال مع نادي بشيكتاش غير مضمون تماما، وذلك بعدما أصدر الإتحاد التركي لكرة القدم قرارا يُحدد قيمة صفقات الأندية المحلية بقيمة 10 ملايين، وهو ما يضع مُسيري بطل السوبر ليغ في وضع حرج.

ويُنتظر أن يُكلف الجناح الطائر لوحده ما قيمته 10 ملايين أورو، والتي وإن صُرفت من أجله فقط، فإن فريقه لن يكون قادرا على القيام بصفقات أخرى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو ما سيؤثر على حظوظ “النسور” المُقبلين على لعب رابطة الأبطال الأوروبية.

ولا يزال “كبسولة الصغير” مُرتبطا بعقد مع ليستر سيتي الإنجليزي، الى غاية جوان من العام القادم 2022، مما يجعل إدارة “الفوكسيز” عازمة على الإستفادة منه ماليا لأكبر قدر ممكن، بعد الفشل في الإستفادة منه رياضيا.

يُذكر بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون، أكد مرار بأنه راغب في الإستمرار مع بشيكتاش، لأنه يبحث عن الإستقرار، خاصة بعد أن قدم في بلاد الأناضول أفضل موسم له منذ بداية مشواره الكروي.