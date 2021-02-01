مُستقبل محرز مع السيتي.. بلماضي:”لست المناجير الخاص به”

الرياضة
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مُستقبل محرز مع السيتي.. بلماضي:”لست المناجير الخاص به” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن لا دخل له في مُستقبل رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي مُعتبرا نفسه مُدرب الخضر وفقط.

بلماضي قال في حوار حصري مع التلفزيون الجزائري:”رياض محرز لاعب مهم في الفريق وهو قائد المنتخب الوطني”.

“الكل مُتخوف من عدم مُشاركة محرز كأساسي مع فريقه مانشستر سيتي لكن لدي ثقة كبيرة فيه”.

“محرز يُريد اللعب بشكل أكبر مع السيتي وهو قادر على المُشاركة أكثر”.

“الأكيد أن محرز ليس سعيدا بوضعيته مع السيتي وبخصوص مُستقبله لست أنا من يُقرر ذلك فأنا لست المناجير الخاص به ويجب طرح عليه السؤال”.


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