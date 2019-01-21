مُستقبل “محرز” مع السيتي مُهدد!

يتواجد الدولي الجزائري، رياض محرز، في وضعية لا يُحسد عليها، بعدما إستبعد من طرف “بيب غوارديولا” في آخر مُباريات “البريميرليغ”.

وأشارت جريدة “الغارديان” بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، مُهدد بفقدان مكانته لفترة طويلة، إن لم يستفق في أقرب الآجال الممكنة.

وأوضح ذات المصدر، بأن إبن “سارسال”، مُهدد فعليا، بالبقاء خارج الخدمة لأسابيع طويلة، إذا بقي بذات مُستواه في الفترة الحالية.

وتوقعت أن يستمر بقاء نجم “ليستر سيتي” السابق خارج الخدمة في مُباريات الدوري الإنجليزي، خاصة وأن مُنافسيه في أفضل لياقتهم.

يُشار بأن الجناح الطائر مُرشح للعودة كأساسي، بعد غد الأربعاء في إياب نصف نهائي من كأس الرابطة أمام “بورتون ألبيون”.