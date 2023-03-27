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مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

بقلم نادية بن طاهر
مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
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أقدم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني.

وحسب دائرة الأوقاف الاسلامية، فإن عددا كبيرا من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى.

واقتحم المستوطنون المسجد المبارك، على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد.

كما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى.

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