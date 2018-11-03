مُسلسل الإصابات يُلاحق “سوداني” وبلماضي “الخاسر الأكبر”

يُواصل مُسلسل الإصابات مُلاحقة الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، والذي سيكون مُجبرا على تضييع مُباراة هذا الأسبوع مع ناديه الإنجليزي.

وكشف “آيتور كارانكا” مُدرب “نوتينغهام فوريست”، بأن مُهاجمه، سيغيب عن المُنافسة لأسبوع إضافي على أقل تقدير، بسبب مُشكل في الرُكبة.

وتوحي آخر الأخباء الواردة بشأن إبن الشلف، بأنه لن يكون قادرا باللحاق بالسفرية القادمة للمنتخب الوطني ومواجهة “الطوغو”، منتصف نوفمبر.

يُشار بأن “هلال سوداني” ومنذ وصول “جمال بلماضي”، لم يتمكن من المُشاركة مع “مُحاربي الصحراء” وهذا لثلاث مُباريات على التوالي.