مُسلسل درة يخرج من موسم رمضان 2024

كشف موقع “سيدتي”، أن مسلسل النجمة درة “اثبات نسب” الذي بدأت تصويره في شهر جانفي الماضي، توقف وخرج من العرض خلال موسم رمضان المقبل 2024.

ومسلسل “إثبات نسب” بطولة درة، محمود عبدالمغني، نبيل عيسى، صدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف محمد ناير وجمال رمضان، ومن إخراج أحمد عبده.

وتجسد درة خلال أحداث العمل شخصية سيدة متزوجة من نبيل عيسى، ولها ابن تحاول اثبات نسبه.

وكانت درة قد انتهت أواخر العام الماضي من مسلسل “الذنب” المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وتشارك في بطولته إلى جانب هاني سلامة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق. وتجسد درة خلال الأحداث شخصية طبيبة نفسية.