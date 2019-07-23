مُسلسل “قصف” محرز متواصل ورئيس حزب مصري يدخل على الخط!

لا يزال المُسلسل “السخيف” والذي عُنوانه “إنتقاد محرز والخضر”، متواصلا لدى الأشقاء في مصر، بدخول رئيس حزب على الخط.

وعبّر حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عن أسفه من “الأحداث المؤسفة”، حسب وجهة نظره، التي وقعت من نجوم الأفناك.

وأصّر “أبو العطا” على تصوير ما حدث في حفل تسيلم جوائز الكان بأنه “مُتعمد”، رغم أن كل شيء كان واضحا.

وإستدرك رئيس حزب “المصريين” فيما بعد، ليؤكد بأن العلاقة الأخوية بين البلدين أكبر من أن تُختزل في تصرفات فردية فقط.

ويعيش الأشقاء في الأيام الماضية حالة من النرفزة المُبالغ فيها، بعدما “تجاهل” رياض محرز رئيس وزرائهم الأول، عند تسلمه لـ”الكان”.

وقام أحد المُحامين برفع دعوى لمنع رياض من دخول مصر، في حين أن رئيس الزمالك، ودون حياء، شتمه على المُباشر.