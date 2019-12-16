مُسلمون صامتون ومصاحف تُحرق.. أوزيل يحدث زلزالا في إنجلترا

تسبب مسعود أوزيل نجم آرسنال، في زلزال حقيقي داخل كرة القدم الإنجليزية، بعد تغريدته المُدافعة عن المُسلمين المُضطهدين في الصين.

وكان اليساري الساحر قد غرد قائلا :”المصاحف تُحرق، المساجد تُهدم والمدارس الإسلامية ممنوعة”.

وواصل :”علماء دين يُقتلون الواحد تلو الآخر، والمُسلمون صامتون ولا نسمع لهم صوتا”

وجاءت هذه التغريدة، تضامنا مع أقلية الإيغور ذات الأصول التركية.

وتحركت الصين سريعا بعد خرجة الدولي الألماني، حيث قامت بإلغاء بثها للقمة بين “الغانرز” ومانشستر سيتي يوم أمس الأحد.

وعمل الفريق اللندني من جهته، لتفادي الصراع مع العملاق الآسيوي، عندما تبرأ من تصرف لاعبه، مؤكدا عدم تدخلها في السياسية.

ويتخوف مُسيرو الفرق الإنجليزية، من تأثير هذا المُشكل على مداخليهم الخيالية التي يتحصلون عليها من عقود الشراكة مع الصين.