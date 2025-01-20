مُسن مهدّد بـ 5 سنوات حبسا لنشره فيديوهات تحرض على التجمهر

تابعت محكمة الشراقة مسنا يدعى “ل.م” يبلغ من العمر 78 سنة، بتهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية. نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام، والتحريض على التجهمر غير المسلّح. وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديوهات تطعن في مؤسسات الدولة والتحريك على التجمهر ومقاطع الانتخابات الرئاسية.

وقد أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الملف على المحاكمة بعد استكمال التحقيق مع المتهم. هذا الأخير الذي تم توقيفه بعد تحريات أمنية في حساب على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”. يقوم بنشر فيديوهات مناهضة للمؤسسات الدولة وتطعن فيها، وأخرى تقوم بتحريض الشباب على مقاطعة الانتخابات الرئاسية مع انتقاد للوضع الاجتماعي والاقتصادية للبلاد والتحريض على التجمهر. وأخرى تمس بالوحدة الوطنية.

وتوصلت مصالح الأمن لصاحب الحساب ويتعلق الامر بمسن يبلغ من العمر 78 سنة. هذا الأخير الموجود رهن الحبس المؤقت، مثل للمحاكمة وحاول إنكار ما نسب إليه من كاشفا أنه نسي ما قام بنشره. موضحا أنه كان يقدم من خلال صفحته على الفايسبوك نصائح للشباب للابتعاد عن المخدرات والآفات الاجتماعية.

من جهته دفاع المتهم نوه خلال مرافعته إلى أن أركان تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، لا أساس لها بحكم ان موكله لم ينشر أي فيديو يدعوا فيه إلى الانفصال أو التقسيم. كما لم ينشر فيديوهات تحرض على التجمهر، كما أن تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالنظام العام غير قائمة.

وصرح أن موكله سبق أن طلب العفو من المحكمة لإعادة نشر بعض المضامين وطالب بإفادته أصلا البراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف رحمة من المحكمة لسنه.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية.

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