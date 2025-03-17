مُسن ينتحل صفة والده المتوفي للتملّص من أمر بالقبض بالخرايسية

وجهت محكمة الشراقة تهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وانتحال هوية الغير. لمُسن في العقد الثامن من العمر، أودع رهن الحبس المؤقت إفراغا لأمر بالقبض صادر ضده.

المتهم تم توقيفه مؤخرا بعدما تبيّن إنتحاله هوية والده المتوفي، وذلك من أجل التملص من حكم غيابي صادر سنة 2019. مصحوب بأمر بالقبض ضده لتورطه في قضية جزائية.

المتهم الموقوف إعترف خلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه بأنه إنتحل هوية والده المتوفي بتزوير بطاقة التعريف. بالإضافة كذلك إلى رخصة السياقة مؤكدا أنه قام باستخراجها من مصالح بلدية الخرايسية. منوها أنه كان على يعلم بأن ذلك يعاقب عليه القانون والتمس الصفح من المحكمة نظرا لسنه.

وتغيب الممثل القانوني لبلدية الخرايسية عن المحاكمة للتأسس كطرف مدني. غير أن وكيل الجمهورية التمس معاقبته بـ 5 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور