مُشاركة “بلفوضيل” في افتتاح “البوندسليغا” محل شك

كشف مدرب فريق “هوفنهايم” الألماني “ألفريد سكرودر” عن امكانية مشاركة النجم الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل” في الجولة الأولى من البوندسليغا بعد تعافيه من الإصابة.

وقال التقني الهولندي في الندوة الصحفية:”إسحاق بلفوضيل شارك في الحصة التدريبية لنهار الجمعة لكننا يجب أن ننتظر ردة فعله في تدريبات السبت”.

وأضاف:”في الأسبوع الماضي وقبل مباراة كأس ألمانيا كان لدينا الأمل في مشاركته لكن في يوم المقابلة لم يكن جاهزا للمشاركة”.

وكان “بلفوضيل” قد تعرض لاصابة خطيرة في نهاية الموسم الماضي أبعدته عن منافسة كأس أمم إفريقيا التي جرت بمصر.