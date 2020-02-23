مُشكلة جديدة لـ “مانشستر سيتي” !

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” أن إخفاق لاعبيه في تسجيل ركلات الجزاء أصبح مشكلة حقيقية في الفريق.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “ضيعنا للمرة الرابعة على التوالي فرصة التسجيل من ركلة الجزاء، أصبحت لدينا مشكلة جديدة”.

وأضاف: “كل ما أريده أن يكون اللاعب المسدد واثقا بنفسه حتى يتمكن من وضعها في الشباك، فبعض المباريات تكسب من نصف فرصة”.

وتابع: “سنرى من سيدد ضربة الجزاء في المرة المقبلة”.

وكان “أغويرو” قد اضاع ضربة جزاء في مباراة فريقه أمس السبت أمام “ليستر سيتي”، في حين ترى جماهير “السيتي” أن “محرز” قد يكون الحل لهذه المعضلة.