مُشكلة محرز.. غوارديولا يضع النقاط على الحروف

وضع المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النقاط على الحروف مع لاعبيه في ظل المنافسة الشديدة على مكانة أساسية.

التقني الكاتلوني تحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الجمعة حول المنافسة بين نجوم الفريق خاصة في ظل غضب محرز مؤخرا.

بيب قال:”كل لاعب لديه منافسة مع زملائه في الفريق. حتى المدرب، إذا لم نلعب بشكل جيد فلدي منافسة أخوضها للتحسن. لتحقيق أقصى استفادة من أنفسنا يجب أن نشعر أن مقعدنا ليس آمنا”.

يذكر أن رياض محرز تشاجر لفظيا مع التقني الإسباني بعد تغييره في الدقيقة ال67 من مواجهة برايتون.