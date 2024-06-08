مُشكل المياه بتيارت.. وزير الري يقف على تقدم الأشغال

توجّه وزير الري، طه دربال، صبيحة اليوم السبت، إلى ولاية تيارت من أجل الوقوف على مدى تقدم أشغال تزويد الساكنة بالماء الشروب.

وجاء ذلك، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنبثقة خلال مجلس الوزراء الأخير.

وسيقف الوزير، على مدى تقدم أشغال المشاريع التي تم إطلاقها بهدف تدعيم تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب.

وكان وزير الداخلية، إبراهيم مراد، قد أعلن عن حلول استعجالية لمشكل التذبذب في التزود بالماء الشروب بولاية تيارت.

وكشف الوزير، في تصريح صُحفي له على هامش زيارة استعجالية إلى ولاية تيارت، قام بها قبل أسبوع. أن حلول إستعجالية لمشكل التذبذب في التزود بالماء الشروب بولاية تيارت، ستدخل الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير تكفل الدولة بصفة مستعجلة بهذا المشكل من خلال توفير أزيد من 100 شاحنة ناقلة لصهاريج المياه. إلى مختلف بلديات ولاية تيارت.