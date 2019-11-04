مُشكل جديد لبلايلي في السعودية!

لا تزال المشاكل تُلاحق نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، في السعودية، مع ناديه أهلي جدة، وهذه المرة من الناحية المادية.

وكشف موقع “الوطن أون لاين“، بأن الدولي الجزائري لم يتلقى مُستحقاته لحد الساعة، وهو ما أثر عليه بشكل سلبي.

وأوضح ذات المصدر بأن المُشرف العام، الأمير منصور بن مشعل، وعد بتسوية الأمور مع إبن الباهية وهران، في أقرب الآجال.

ويبدو بأن هذا التفصيل المُهم، كان من أهم أسباب عدم إستقرار مُستوى اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي منذ بداية الموسم.

يُشار بأن صاحب الـ27 عاما، إعتذر من مُدربه “غروس” للتصرف غير الإحترافي الذي قام به عندما إستُبدل في الجولة الماضية.