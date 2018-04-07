مُشكل جديد لماجر إسمه “غولام”

يبحث الناخب الوطني، رابح ماجر عن السبيل الأمثل لتعويض الغياب الطويل الأمد للدولي الجزائري، فوزي غولام بعد إصابته الخطيرة مؤخرا.

وكان صاحب الكعب الذهبي جرب 4 أسماء لحد الساعة على الرواق الأيسر، دون أن يجد العنصر الأنسب لتعويض مُدافع نابولي.

وبدأ أسطورة “بورتو” حقل تجاربه بـ”نساخ” وبعدها “عبد اللاوي”، ثم “سوداني” و”بن سبعيني” ولكن دون جدوى لغاية كتابة هذه الأسطر.

يُشار بأن مزيان إيغيل وخلال تدخله الإذاعي الأخير، أكد بأن مركز الظهير الأيسر يُعتبر “أولوية” الطاقم الفني في الفترة القادمة.