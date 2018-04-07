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مُشكل جديد لماجر إسمه “غولام”

الرياضة
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مُشكل جديد لماجر إسمه “غولام”
بقلم إسماعيل عشاش

يبحث الناخب الوطني، رابح ماجر عن السبيل الأمثل لتعويض الغياب الطويل الأمد للدولي الجزائري، فوزي غولام بعد إصابته الخطيرة مؤخرا.

وكان صاحب الكعب الذهبي جرب 4 أسماء لحد الساعة على الرواق الأيسر، دون أن يجد العنصر الأنسب لتعويض مُدافع نابولي.

وبدأ أسطورة “بورتو” حقل تجاربه بـ”نساخ” وبعدها “عبد اللاوي”، ثم “سوداني” و”بن سبعيني” ولكن دون جدوى لغاية كتابة هذه الأسطر.

يُشار بأن مزيان إيغيل وخلال تدخله الإذاعي الأخير، أكد بأن مركز الظهير الأيسر يُعتبر “أولوية” الطاقم الفني في الفترة القادمة.

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التعليقات (1)

  • xفيصل حمادي

    بن سبعيني هدا والله يعجبني
    فهو مشتق من السبعات 77777777777777777777777

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