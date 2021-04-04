مُشكل جديد يعترض بن العمري في فرنسا

تواصل المشاكل في مُلاحقة الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، حيث بدأ يتأكد من يوم الى آخر بأنه لا يدخل في حسابات ناديه ليون.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، بأن مُحارب الصحراء، يُصنف حاليا كرابع خيار بالنسبة لمدربه رودي غارسيا.

وتُشير كل المعطيات لرحيل بطل إفريقيا، مُباشرة بعد نهاية الموسم الجاري، بإعتبار أن الإدارة لا تنوي التمديد له.

ويتزامن كل هذا مع تجديد عقد المدافع البرازيلي المُخضرم مارسيلو، والسعي للقيام بنفس الأمر مع جايسزون ديناير.

يُذكر بأن خريج مدرسة النصرية، سيبقى خارج الخدمة هذا الأسبوع مع “لوال”، بعد تعرضه لإصابة مع الخضر أمام بوتسوانا.