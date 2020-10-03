مُشكل جديد يُعطل إنتقال بن رحمة لأندية البريميرليغ

ظهر مُشكل جديد يُعطل إنتقال الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لأحد أندية البريميرليغ الراغبة في الإستفادة من خدماته هذا الميركاتو.

وكشفت جريدة “الإينديبندت“، بأنه وإضافة لمطالب برينتفورد المُرتفعة، فإن الجناح الطائر يريد راتبا سنويا ضخما من الفرق المُهتمة بخدماته مؤخرا.

وإرتفعت أسهم صاحب المُراوغات السحرية، في الساعات الماضية بعد الثنائية التي سجلها في منافسة الكأس أمام فولهام خلال الأسبوع المنقضي.

يذكر بأن برينتفورد، يشترط 30 مليون أورو مُقابل التخلي عن جناحه، ويسعى لحسم الأمور ساعات قليلة قبل غلق سوق التحويلات.