مُشكل عويص يعترض “الخضر” قبل مواجهة “كوت ديفوار”!

سيكون الخضر على موعد مع تجاوز مُشكل جديد يوم الخميس القادم، خلال المُباراة أمام “كوت ديفوار” في ثمن نهائي “الكان”.

وسيجد زملاء القائد رياض محرز أنفسهم مُجبرين على التأقلم مع تفاصيل جديدة عليهم، ويمكن أن تؤثر سلبا أمام نجوم “الفيلة”.

وسيلعب “الخضر” وعلى غير العادة على الساعة السادسة بتوقيت مصر، وهذا لأول مرة بالنسبة لهم منذ بداية نهائيات كأس إفريقيا.

ويتخوف المُتابعون من تأثر مُحاربي الصحراء بدرجة الحرارة الشديدة في السويس خلال ذلك التوقيت، وهذا دون نسيان نسبة الرطوبة المُرتفعة.

وإضافة الى كل هذا، فإن “الأفناك” سيكونون مُجبرين على التأقلم مع الأرضية، والتي لم يسبق وأن نشطوا فيها عكس الإيفواريين.