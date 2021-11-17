مُصابون بكورونا اكتشفوا بالصدفة مرضهم بداء السكري

قال رئيس مصلحة الطب الداخلي بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة، أن نسبة 22 إلى 23 بالمائة من الأشخاص المصابين بكورونا، تم تشخيص داء السكري لديهم بالصدفة.

وأشار البروفسور عمار طبايبية، بمناسبة الأسبوع التوعوي الذي نظمه المستشفى بساحة كيندي بالأبيار، أنه لم يتم لحد الآن إثبات العامل الذي تسبب في الإصابة بالسكري.

وأوضح الخبير، أن نسبة المصابين بالسكري بمستشفى بئرطرارية بلغت 23 بالمائة، وبمستشفى زميرلي 46 بالمائة، وبقسنطينة 59 بالمائة.

كما تراوحت نسبة الأشخاص الذين دخلوا هذه المستشفيات ويجهلون إصابتهم بالسكري ما بين 22 و 23 بالمائة.

وشدد الخبير، على ضرورة ضمان متابعة دقيقة للفئة التي كانت تجهل إصابتها بالسكري وتعرضت إلى الإصابة بكوفيد-19.

وذك للبحث عن العامل الذي تسبب في ذلك أو إن كان هذا الفيروس هو الذي أدى إلى الإصابة بالسكري.

مضيفا أن المصابين بداء السكري من صنف 1 و2 من الفئة العمرية البالغة 70 سنة فما فوق هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

مرجعا ذلك إلى الهشاشة وعامل الشيخوخة، إضافة إلى أن العديد من هؤلاء مصابون بأمراض مزمنة.

وأشار الخبير، إلى أن نسبة الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وتم اكتشاف لديهم داء السكري بالصدفة في العالم قد بلغ 14,4 بالمائة.

وتوقع نفس الأخصائي ارتفاع عدد المصابين بداء السكري مستقبلا. نتيجة الحجر الصحي الذي أجبر العديد من المجتمعات على البقاء في المنازل والاستهلاك المفرط للأغذية.

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