قناة النهار مُصمم الشارة الرسمية الخاصة بذكرى الإستقلال يشكر رئيس الجمهورية بقلم قناة النهار نشر في 10 جوان 2022 - 11:38 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 39 0 مصمم الشارة الرسمية الخاصة بذكرى الإستقلال يشكر رئيس الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SrJPc اقرأ أيضا أجواء ممطرة وانخفاض في الحرارة.. طقس الخميس 26 ماي 2022 قناة النهار 26 ماي إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022 قناة النهار 08 جوان تلمسان: رغم خطورتها الكبيرة.. السياحة والقفز من الصخور تستهوي الكثيرين قناة النهار 25 ماي تساؤلات: فتح المؤسسات التعليمية للمراجعة أمام المترشحين لإمتحانات "البيام" والبكالوريا قناة النهار 28 ماي مالية: نمو إقتصاد وطني بـ 3.4 بالمئة خلال 2022.. أبرز التوقعات قناة النهار 07 جوان تلاميذ يصرون على مناقشة "مواضيع الإمتحان".. وآخرون يفضلون الإسترخاء قناة النهار 07 جوان أولاد جلال: كل الظروف مهيأة للممتحنين وأكبر رهان هو درجات الحرارة قناة النهار 07 جوان "جزائريون: عمي صالح.. يعيد إحياء صناعة حلوى "اليويو قناة النهار 23 ماي الشيخ النوي: فلاح يوجه طلب لمصالح الفلاحة والجواب يأتيه سريعا من وزير الفلاحة قناة النهار 31 ماي الرئيس تبون يتنقل إلى نابولي رفقة نظيره الإيطالي على متن القطار قناة النهار 27 ماي