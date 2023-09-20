مُطلقة بعد شهر من الزواج بسبب الحمل!

سيدتي، بعد التحية والسلام إسمحيلي أن أرمي بين يديك حملا ثقيلا على قلبي كيف لا وأنا أحيا التعاسة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان.

أنا عشرينية تزوجت مؤخرا من شخص ربطتني به قصة حب جارفة تمنيت لو أنني أحيا تفاصيلها بقية عمري.. إلا أنني تفاجأت بالمرار الذي تجرعته مدة شهر كامل.. مرار دفعني دفعا أن أختار أبغض الحلال عند الله ولم يتجاوز عمر زواجي شهرا، فما أحياه جحيم لا يطاق.

تخيلي سيدتي أن زوجي المصون الذي خيل لي أنه رجل مسؤول وذو مواقف يحتكم لرأي أمه.. هذه الأخيرة التي تتدخل في كل تصرفاته وتحشر أنفها في خصوصياتنا لدرجة قهرتني.

حيث أنها لم تفرح لمسألة حملي السريع مباشرة بعد الزواج، وأخبرتني وزوجي بصراحة أنه كان علينا إرجاء الحمل لوقت أخر.. فما كان من زوجي سيدتي إلا أن إمتعض وقد أخطرني بضرورة التخلص من الجنين.. فوالدته أدرى بمصلحتنا ومستقبلنا.

عدا ذلك سيدتي، فزوجي إنسان إنهزامي ليس له من الأهداف في الحياة شيء.. زد على ذلك فهو ينتقص من قيمتي أمام أخواته البنات المتزوجات اللواتي بيدهنّ مقاليد الأمور.. فهنّ تدرن حياتهنّ بالقدر الذي تجدنه مناسبا.. وتنتقدن أي مبادرة مني للدفع بعجلة حياتي أنا وزوجي إلى مرفأ الأمان.

لست بهذا القدر من السلبية سيدتي، ولست أريد أن أخوض أكثر في حياة لا تعنيني في شيء مع زوج أدرك أنه لن يتغير فوالدته وأهله يطبقون على أنفاسه.. وأنا إنسانة أطمح للإستقرار النفسي قبل أي إستقرار أخر.. ولست أبتغي الضياع أو الجنون على يد من لا يحسنون التقدير، فهل قراري في طلب الطلاق صائب؟..

التائهة ف.نهال من الغرب الجزائري

الرد:

هوني عليك أختاه، وتأنّي حقيقة ما أنت فيه لا يقبله عقل إلا أنّ التروي قبل أن تتخذي أي قرار هو ما يجب أن تتبنيه كمبدأ في حياتك.

هالني منك أنك لم تتفطني بالرغم من حدة ذكائك وفراستك من عيوب الشريك الذي صدمك بعد أن بت معه تحت سقف واحد بخنوعه ولا مبالاته.. ولعلّ أكثر ما حزّ في نفسي أن الأمور بلغت به أن طلب منك إسقاط الجنين الذي تحملينه منه لمجرد أن فكرة حملك لم ترق لوالدته التي –سامحها الله-تربو لأن تقتل فرحتك في مهدها.

إتخذت قرار الطلاق لوحدك ولم تخبريني في رسالتك أنك تحدث مع الزوج أو تناقشت معه لتصلي معه إلى حل.. متخوفة أنت من الوقوع في براثين الضياع والتيه النفسي.. إن أنت قبلت البقاء تحت عصمة من لم لم يكن في مستوى تطلعاتك وهذا أمر طبيعي.. فأنت تنشدين الحياة السليمة لك ولفلذة كبدك الذي تريدين أن يحيا سليم النفسية هادئ المراس.

من باب النصيحة وقبل أن تتخذي اي قرار أنصحك بضرورة فتح باب الحوار بين أهلك وأهل الزوج حتى يكون لأهل زوجك فكرة عن إمتعاضك وإستنكارك لما يقومون به من تدخل في حياتك..

كما أنه على أهلك أن يدركوا ما تكابدينه وأنت في بداية المشوار، ومن المؤكد أن والديك لن يقبلا أن تحيي مثل هذا الظلم والتقتير العاطفي والنفسي.. وربما قد يؤيدانك في مسألة الطلاق وعودتك إلى أحضانهم بأقل خسائر.

لا تتسرعي وخذي وقتك لوضع النقاط على الحروف، فالنفاذ بجلدك من عش الزوجية يجب أن يكون له أسباب دامغة.. وعن نظرة المجتمع فأنت لست الأولى أو الأخيرة التي تحمل لقب المطلقة.. وإنما عليك أن لا تنكسري ولا تجعلي من فك الرابطة الزوجية التي إتخذته عن قناعة نهاية العالم، بل يجب أن تكون بداية أخرى لأفق واعد..