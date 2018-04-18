مُعارضة “زَطشي” تَجتمِع بالشلف !

إجتمع صبيحة الْيَوْمَ بمدينة الشلف بعض روساء الرابطات المحسوبين على المعارضة و يتقدمهم رءيس رابطة الشلف الولائية طويل جيلالي.

وغرنوز رئيس الرابطة الجهوية للبليدة ورئيس رابطة تسمسيلت ورئيس رابطة الجزائر وأيضا رئيس الرابطة الولائية بمستغانم ورئيس رابطتي الجلفة وعين الدفلة.

وخلص الاجتماع إلى إيهام زطشي بالمساندة المطلقة وإقناعه بالتصويت على الحصيليتين عبر الصندوق قبل خداعه، والتصويت ضد الحصيلة.

وبناءا على ذلك باشر الإتحاد الجزائري لفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الإجتماع وخروجه عن ورقة الطريق التي سطرتها الفاف.