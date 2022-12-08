مُعاقبة البنزرتي ومضوي بمباراة واحدة ولاعب الوفاق بـ3 مباريات

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس عن عقوبات الجولة الـ13 من البطولة.

حيث عُوقب مُدرب فريق مولودية الجزائر، التونسي فوزي البنزرتي، بمباراة واحدة نافذة بعد احتجاجه على الحكم في لقاء مولودية وهران.

وهي نفس العقوبة التي سُلطت على مُدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي وثلاثي شباب بلوزداد، بوشار، بوراس ودراوي.

كما عاقبت لجنة الانضباط لاعب وفاق سطيف يوسف عويسي بـ3 مباريات منها مباراة واحدة غير نافذة.